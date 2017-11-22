СБУ пресекла деятельность трех антиукраинских админов в соцсетях

22.11.2017, 16:27

Служба безопасности Украины задержала трех жителей Киева, Тернополя и Черкасс по подозрению в администрировании антиукраинских групп в соцсетях, которые размещали материалы по указанию кураторов из российских спецслужб. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители задокументировали противоправную деятельность жителей Киева, Тернополя и Черкасс, которые были администраторами антиукраинских сообществ в российской соцсети ВКонтакте.

Установлено, что модераторы по указанию из России размещали в соцсети материалы с призывами к изменению границ территории Украины и в поддержку террористических организаций ДНР/ЛНР.

Действия подозреваемых квалифицированы по ст. 109 УК (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации).

В рамках открытых уголовных производств сотрудники СБУ изъяли у администраторов компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами подготовки и размещения антиукраинских материалов.

В течение января-июня 2017 года СБУ зарегистрировала 34 уголовных производства против пользователей российских соцсетей ВКонтакте и Одноклассники, которые распространяли призывы к свержению власти в Украине.

15 мая 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций). Под санкции попали, в частности, сайты Яндекс, Доктор Веб, Лаборатория Касперского, Mail.ru, социальные сети Одноклассники и Вконтакте. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ