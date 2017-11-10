НБУ назначил нового директора департамента платежных систем

10.11.2017, 16:46

Директором департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины (НБУ) назначен Александр Яблуновский.

"По результатам открытого отбора на вакантную должность директора департамента платежных систем и инновационного Национального банка с 9 ноября этого года назначен Александр Яблуновский", - сообщает НБУ на официальном сайте.

В его обязанности будет входить определение политики Нацбанка в сфере регулирования деятельности платежных систем и систем расчетов, безналичных расчетов, функционирования и развития платежной системы "Украинский платіжний простір", а также осуществления надзора за платежными системами.

Александр Яблуновский в с 2012 по 2017 году работал в международной платежной компании MasterCard. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.