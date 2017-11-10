Япония упростит правила получения виз для украинцев в 2018 году

10.11.2017, 16:47

Япония с 1 января 2018 года упрощает визовые требования для краткосрочного пребывания граждан Украины. Об этом сообщается на сайте посольства Японии в Украине.

Будет расширен круг заявителей, имеющих право на многоразовые визы для краткосрочного пребывания с деловой целью, а также культурных и научных деятелей, уточняют в посольстве. Срок действия виз увеличат с трех до пяти лет.

Кроме однократных виз, появятся визы многократные для краткосрочного пребывания с различными целями, в том числе с туристической. Они будут действовать три года, и будут давать разрешение на пребывание в Японии не больше 30 дней.

В случае самостоятельной оплаты поездки заявителю не нужно будет предоставлять документы от гаранта. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.