В Варшаве сегодня пройдет один из крупнейших маршей экстремистов

11.11.2017, 11:54

Представители фашистских и других крайне правых радикальных организаций намерены сегодня, 11 ноября, собраться в столице Польши Варшаве для проведения одного из крупнейших в Европе маршей.

Кроме поляков, в марше, который совпал с днем независимости Польши, будут участвовать ультраправые из Швеции, Венгрии, Словакии и других стран.

Марш пройдет под лозунгом "Мы хотим Бога" - это слова из старой религиозной польской песни.

При этом Рафал Панковски, глава антиэкстремистской ассоциации Never Again, объяснил, что несмотря на лозунг, марш не следует связывать с хритсианскими религиозными убеждениями, поскольку ультраправые "неоязычники" планируют участвовать в акции вместе с римско-католическими группами.

По его словам, Варшавский марш настолько велик, что может стать крупнейшим в мире собранием крайне правых экстремистов.

Ранее сообщалось, что австрийские ультраправые заявили, что Крым является частью России и санкции надо снять. Об этом сообщает УНИАН.