Климкин: Польша официально не подтвердила запрет на въезд Вятровичу

11.11.2017, 12:32

Польша официально не подтверждает введение запрета на въезд главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала "Интер".

"Во-первых, польская сторона нам этого не подтверждает. Мы пытались выяснить в министерстве иностранных дел Польши", - сказал Климкин.

О том, что Вятрович попал в перечень нежелательных для въезда в Польшу лиц, сообщили польские СМИ со ссылкой на собственные источники

Сам он говорил, что не получал никакого официального подтверждения.

По мнению Климкина, невзирая на противоречия, Украина и Польша постепенно выйдут на взаимопонимание и Польша останется нашим стратегическим партнером.

Глава украинского МИДа считает, что в Украине и Польше по-разному понимают примирение - если в Варшаве это рассматривают, как элемент политики, то в Киеве считают, что примиряться должны люди, а не государства.

2 ноября министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша намерена запустить процедуру, которая не позволит въехать в страну украинцам, "демонстративно надевающим мундиры дивизии СС "Галичина".

Позже заместитель министра культуры Польши Ярослав Селлин раскритиковал Украину за то, что там доверили вести исторический диалог с Варшавой организации, которую возглавляет "безответственное лицо с навязчивыми антипольскими идеями".

8 ноября стало известно, что президент Украины Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета президентов Украины и Польши с целью предотвращения дальнейшей эскалации напряженности между странами.

Они договорились о специальной встрече своих представителей, которая должна состояться в ближайшее время. Об этом сообщает BBC Украинская служба.