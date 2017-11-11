Климкин: Украина, США и ФРГ имеют готовый проект резолюции о миротворческой миссии

11.11.2017, 12:37

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что Украина, Соединенные Штаты Америки и Федеративная республика Германия имеют фактически готовый проект резолюции относительно миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Интер".

Дипломат прокомментировал запланированную на 13 ноября встречу специального представителя Государственного департамента США Курта Волкера с помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым.

МИД Канады ведет переговоры с международными партнерами по миротворческой миссии на Донбассе

При этом, министр подчеркнул, что "у нас есть совместный проект, у нас есть полная позиция, что нам нужно". "Это непризнание этой российской колонии российского протектората. Логика, что должен делать мандат... будущей миротворческой миссии, включая конечно контроль, включая безопасность, включая разоружение. Это география - вся территория, и конечно граница. Без границы это вообще смысла не имеет. Поэтому давление должно быть все на Россию", - заявил Климкин.

В сентябре Климкин заявлял, что в процессе подготовки к размещению миротворцев на Донбассе Совет безопасности Организации Объединенных Наций должен принять не одну резолюцию. "Первая резолюция, она на жаргоне дипломатов называется технической", - подчеркнул министр. Он сказал, что в этой "технической" резолюции необходимо определить окончательную цель, которую надо достичь в результате размещения миротворцев на Донбассе.

Следующим шагом должны стать консультации относительно мандата миссии миротворцев. Также глава МИД заявлял, что миротворческая миссия ООН должна способствовать разоружению боевиков и подготовке к проведению выборов на Донбассе.

22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября президент РФ Владимир Путин сказал, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

В свою очередь 7 сентября Порошенко подчеркнул, что миротворцы ООН должны быть размещены на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемую участок границы с РФ. Об этом сообщает УНИАН.