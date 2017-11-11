Еврокомиссия предложила упростить передвижение войск по территории ЕС

11.11.2017, 13:09

Европейская комиссия презентовала дорожную карту, направленную на устранение барьеров для беспрепятственной транспортировки воинских частей и сил в пределах ЕС. Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

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Уточняется, что эта дорожная карта предусматривает улучшение инфраструктуры, в частности, мостов, дорог и взлетно-посадочных полос, по которым будет перемещаться тяжелая военная техника и оборудование. Кроме того, должны быть упрощены административные и таможенные процедуры, через которые перемещения войск и техники может задерживаться, что делает этот процесс более дорогим, а Европу - уязвимой перед возможными нападениями.

В Еврокомиссии отметили, что до марта 2018 года ведомство предоставит рекомендации относительно действий, которые должны быть приняты для упрощения процесса перемещения войск и военной техники внутри ЕС, а также определит временные рамки для реализации этого процесса.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе 20 стран - членов ЕС подпишут новый пакт об обороне для совместного финансирования проектов и развития военных возможностей.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что министры обороны нато поддержали планы создать две новые военные штаб- квартиры в Европе в рамках усиления позиций блока в Европе на фоне военной агрессии со стороны России. Об этом сообщает УНИАН.