Страны АТЭС будут строить Транстихоокеанское партнерство без США

11.11.2017, 13:30

Главной темой заключительного дня саммита АТЭС во вьетнамском Дананге стал проект создания Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли.

Переговоры о создании Транстихоокеанского партнерства шли почти десять лет. Изначально участниками этой крупнейшей региональной зоны свободной торговли должны были стать 12 государств: Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили, Япония и США.

Новый хозяин Белого дома Дональд Трамп сразу после вступления в должность объявил, что Соединенные Штаты отказываются от участия в проекте. Однако несмотря на противодействие Вашингтона, страны АТЭС договорились продолжить реализацию данного проекта без США.

"Мы должны продолжать развивать открытую экономику, которая приносит пользу всем, - заявил китайский лидер Си Цзиньпин. - Открытость - это прогресс, и страны нашего региона хорошо знают это по собственному опыту".

Министр промышленности и торговли Вьетнама - страны-хозяйки саммита АТЭС - Чан Туан Ань отметил "высокое качество" и всесторонний характер будущего соглашения, которое охватит не только торговлю, но и инвестиции, сферу защиты интеллектуальной собственности и т.д. По его словам, стороны продолжат техническую работу, чтобы окончательно зафиксировать детали будущего документа. Об этом сообщает EuroNews.