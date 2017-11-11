В Мадриде заявили о вмешательстве российских хакеров в кризис в Каталонии

11.11.2017, 13:36

Российские хакеры вмешиваются в кризисную ситуацию в Каталонии, руководство которой потерпело неудачу при попытке отделения от Испании.

Об этом заявили министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль и представитель правительства Иньиго Мендес де Виго после очередного заседания кабинета министров 10 ноября.

Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис Кеседо намерен затронуть эту тему на встрече со своими коллегами из других стран Евросоюза 13 ноября, сообщила де Коспедаль.

Испанское правительство подтвердило, что "много сообщений и действий, которые были замечены в социальных сетях, поступали с территории России", - приводит слова де Коспедаль сайт издания El Pais. Однако это не означает, что речь идет о правительстве РФ, отметила министр. По ее словам, следы хакеров ведут также в Венесуэлу и другие страны, не входящие в ЕС. "В настоящее время мы выясняем это", - пояснила министр. Хакеры из России и Венесуэлы публикуют фейковые или фальсифицированные новости, связанные с регионом Каталония и Испанией в целом, пишет El Pais.

Цель хакерского вмешательства - дестабилизация Евросоюза, считает представитель испанской Народной партии в Европарламенте Эстебан Гонсалес Понс. "И в настоящий момент центром внимания при достижении этой цели была выбрана Каталония", - продолжил он. Глава МИД Испании в эфире радиостанции COPE также сообщил о "достаточно хорошо подтвержденных сообщениях", свидетельствующих о том, что группа российских хакеров работает над "дестабилизацией" ЕС.

В конце октября парламент Каталонии по итогам спорного референдума принял резолюцию об учреждении "каталонской республики как независимого и суверенного государства". Мадрид счел этот шаг нарушением конституции и распустил администрацию и парламент Каталонии.

Экс-глава каталонской администрации Карлес Пучдемон и другие бывшие представители местных властей были обвинены в мятеже, подстрекательстве к мятежу, восстании против государственной власти и злоупотреблении бюджетными средствами.

С начала ноября восемь экс-членов регионального правительства находятся в предварительном заключении, а Пучдемон и еще четыре его соратника скрылись в Бельгии. Верховный суд Испании 3 ноября выдал европейский ордер на их арест. Бельгийский суд в течение 15 дней должен вынести решение по этому ордеру. Об этом сообщает Deutsche Welle.