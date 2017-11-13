S&P спрогнозировало, когда Украина получит очередной транш МВФ

13.11.2017, 15:29

Украинские власти достигли прогресса в некоторых реформах в рамках программы расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда, однако этот прогресс очень медленный, и, скорее всего, получение следующего транша кредита будет возможно не ранее первого квартала 2018 года.

Такое мнение высказали эксперты международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P) в комментарии о подтверждении рейтингов Украины на уровне "B-/В" со стабильным прогнозом, опубликованном на сайте агентства.

В S&P отметили, что в настоящий момент украинские власти освоили около половины из 17,5 млрд долл. финансирования, доступного по программе EFF. "Окно возможностей для реализации некоторых из сложных реформ постепенно закрывается: в Украине ожидаются президентские выборы в первом квартале 2019 года и парламентские выборы в третьем квартале 2019 года", - говорится в комментарии.

Эксперты S&P напомнили, что для получения очередного транша кредита МВФ на 1 млрд долл. требуется проведение пенсионной реформы, принятие законодательства о приватизации, создание антикоррупционного суда и реализация запланированного увеличения тарифов на электроэнергию.

Земельная реформа, по мнению агентства, станет необходимым условием для одного из следующих пересмотров программы с МВФ.

В S&P подчеркнули, что продолжение сотрудничества с МВФ имеет решающее значение для поддержки восстановления Украины и доступа нашей страны на международные рынки капитала.

МВФ одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. в марте 2015 года. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл.

В конце октября в Национальном банке озвучили прогноз, что очередной транш кредита Международного валютного фонда по программе расширенного финансирования EFF будет получен в первом квартале 2018 года, а не до конца текущего года, как ожидалось ранее.

В то же время министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина еще может в текущем году получить транш кредита от МВФ при условии принятия парламентом необходимых законопроектов.

Техническая миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда работает в Киеве с 9 по 17 ноября для обсуждения проекта государственного бюджета Украины на 2018 год. Об этом сообщает УНИАН.