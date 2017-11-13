Прогноз S&P: Экономика Украины в этом году вырастет на 2,2%

13.11.2017, 15:40

Экономика Украины смогла пережить шок от торговой блокады на Донбассе в первом квартале и по итогам 2017 года вырастет на 2,2%, считают в международном рейтинговом агентстве Standard & Poor's (S&P).

Как сообщается на сайте агентства, в дальнейшем ожидается ускорение роста реального ВВП Украины до 2,9% в 2018 году, 3% в 2019-м и 3,2% в 2020-м.

Потребительская инфляция, по прогнозам S&P, составит 14,3% в текущем году, 8,7% - в 2018-м, 8% - в 2019-м и 7,5% - в 2020-м.

Курс национальной валюты нашей страны в агентстве спрогнозировали на уровне 26,9 грн/долл. на конец текущего года, 27,3 - 2018-го, 27,5 - 2019-го и 2020-го.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "B-/В" со стабильным прогнозом.

Международный валютный фонд 10 октября сохранил прогноз роста реального ВВП Украины в 2017 году на 2% при потребительской инфляции на конец года в размере 10%.

Ранее, 3 октября, Всемирный банк также сохранил прогноз роста украинской экономики в 2017 году на 2% при инфляции 10%.

В Кабинете министров Украины прогнозируют рост экономики в текущем году на 1,8% при инфляции 12,9%, в Национальном банке - на 2,2% при инфляции на конец года 12,2%.

ВВП Украины во втором квартале 2017 года в годовом выражении вырос на 2,3%, в первом квартале - на 2,5%.

Инфляция в Украине в октябре составила 1,2% к предыдущему месяцу и 14,6% - в годовом выражении. Об этом сообщает УНИАН.