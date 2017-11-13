МИД потребует от The New York Times исправить ошибку с Крымом

13.11.2017, 16:11

МИД Украины намерен обратиться в газету The New York Times с требованием исправить "ошибку" на карте, опубликованной изданием, где украинский Крым обозначен как "спорная территория".

Об этом в Twitter написала спикер МИД Марьяна Беца."Крым не является "спорной" территорией. Это временно оккупированная территория Украины. Оккупант известен - РФ. Обратимся к @nytimes. Ошибки должны быть исправлены", - написал она.

Американское издание The New York Times опубликовало карту, на которой временно оккупированный Крым изображен как "спорная территория".

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной.

Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ