НБУ выступает за новую программу МВФ для Украины

13.11.2017, 16:32

Национальный банк Украины (НБУ) выступает за продолжение действующей программы Международного валютного фонда (МВФ) и начало новой программы для Украины.

Об этом рассказал заместитель председателя НБУ в эфире программы "Перша шпальта".

"Для Украины крайне важно продолжение программы сотрудничества с Международным валютным фондом. И не только продолжение до конца следующего года, но, наверное, и новая программа МВФ", - сказал Олег Чурий. Он отметил, что программа Фонда является залогом проведения реформ, а также финансовой и макроэкономической стабильности в Украине.

В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.