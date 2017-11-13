МВД усиливает сотрудничество с НАТО по имплементации резолюции 1325

13.11.2017, 16:46

Сегодня, 13 ноября, в Представительстве НАТО в Украине состоялась встреча по имплементации Резолюции Совета безопасности ООН 1325 "Женщины. Мир. Безопасность" в формате "от генерала к генералу".

В мероприятии приняли участие представители органов Министерства внутренних дел во главе с первым заместителем министра Сергеем Яровым.

Обращаясь к участникам, глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников отметил, что встреча такого уровня будет способствовать привлечению внимания к проблеме участия женщин в конфликтах.

"Наша цель - привлечение внимания к большой роли, которую женщины играют в преодолении конфликта и установлении мира. Этот вопрос является одним из важнейших в деятельности НАТО в Украине", - отметил он.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой подчеркнул, что на сегодня внедрение принципа гендерного равенства в органах системы внутренних дел является одним из приоритетов Министерства.

"Количество женщин в органах и подразделениях службы гражданской защиты составляет 12,5% общей численности, в аппарате ДСНС - 47,2%. В Госсударственной погранслужбе 24% личного состава - женщины, из которых 13% - офицеры. В структуре Национальной полиции работает 21,8% женщин. Процентное соотношение количества военнослужащих-женщин в Нацгвардии количеству военнослужащих-мужчин составляет 6,2%. Однако, мы продолжаем развивать направление обеспечения гендерного равенства и равного доступа к возможностям в органах системы внутренних дел", - заверил первый замминистра.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила значительные достижения МВД в установлении гендерного равенства, а именно введение должностей советников и контактных лиц по гендерным вопросам в центральных аппаратах управления органов системы внутренних дел.

"Я очень благодарна коллегам из Министерства внутренних дел за активное участие в учете гендерного фактора при работе. Мы должны понимать, что 1325 - не только о женщинах, мы говорим о прозрачном обществе и равных возможностях для каждого", - отметила она.

Напомним, в МВД создана рабочая группа, целью которой является имплементация резолюции СБ ООН 1325. Ее возглавляет заместитель министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасия Деева.

Инф. Департамента коммуникации МВД Украины.