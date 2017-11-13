МВД усиливает сотрудничество с НАТО по имплементации резолюции 1325

13.11.2017, 16:46

Сегодня, 13 ноября, в Представительстве НАТО в Украине состоялась встреча по имплементации Резолюции Совета безопасности ООН 1325 "Женщины. Мир. Безопасность" в формате "от генерала к генералу".

В мероприятии приняли участие представители органов Министерства внутренних дел во главе с первым заместителем министра Сергеем Яровым.

Обращаясь к участникам, глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников отметил, что встреча такого уровня будет способствовать привлечению внимания к проблеме участия женщин в конфликтах.

"Наша цель - привлечение внимания к большой роли, которую женщины играют в преодолении конфликта и установлении мира. Этот вопрос является одним из важнейших в деятельности НАТО в Украине", - отметил он.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой подчеркнул, что на сегодня внедрение принципа гендерного равенства в органах системы внутренних дел является одним из приоритетов Министерства.

"Количество женщин в органах и подразделениях службы гражданской защиты составляет 12,5% общей численности, в аппарате ДСНС - 47,2%. В Госсударственной погранслужбе 24% личного состава - женщины, из которых 13% - офицеры. В структуре Национальной полиции работает 21,8% женщин. Процентное соотношение количества военнослужащих-женщин в Нацгвардии количеству военнослужащих-мужчин составляет 6,2%. Однако, мы продолжаем развивать направление обеспечения гендерного равенства и равного доступа к возможностям в органах системы внутренних дел", - заверил первый замминистра.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила значительные достижения МВД в установлении гендерного равенства, а именно введение должностей советников и контактных лиц по гендерным вопросам в центральных аппаратах управления органов системы внутренних дел.

"Я очень благодарна коллегам из Министерства внутренних дел за активное участие в учете гендерного фактора при работе. Мы должны понимать, что 1325 - не только о женщинах, мы говорим о прозрачном обществе и равных возможностях для каждого", - отметила она.

Напомним, в МВД создана рабочая группа, целью которой является имплементация резолюции СБ ООН 1325. Ее возглавляет заместитель министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасия Деева.
Инф. Департамента коммуникации МВД Украины.

Читайте также

 
 
 