Freedom House заявила о влиянии дезинформации на выборы в 18 странах

14.11.2017, 15:41

За последний год тактика онлайн-манипулирования и дезинформации сказалась на выборах в 18 странах, сказано в отчете международной правозащитной организации Freedom House "Свобода в сети-2017", обнародованном 14 ноября.

Так, по данным правозащитников, онлайн-манипуляции и тактика дезинформации в прошлом году сыграли важную роль на выборах в по крайней мере 18 странах, включая влияние России на избирательный процесс в Соединенных Штатах.

Почти половина из 65 стран, которые оценивались в отчете "Свобода в сети- 2017", показали спад свободы, и только 13 - продемонстрировали незначительный рост.

"Использование платных комментаторов и политических ботов для распространения государственной пропаганды было основано Китаем и Россией, но теперь стало глобальным", - заявил президент Freedom House Майкл Абрамович. Среди 30 стран, где правительства используют так называемые армии "лидеров мнений", оказались Венесуэла, Филиппины и Турция.

"Количество правительств, которые пытаются контролировать обсуждения в интернете, растет с каждым годом", - отмечает Freedom House, который начал систематически отслеживать это явление с 2009 года.

Согласно информации правозащитников, украинская власть, заблокировала некоторые интернет-сервисы российcкого происхождения, в том числе популярные социальные сети и поисковую систему. Это случилось после того, как российские агенты заполонили социальные медиа сфабрикованными сообщениями, которые продвигают влияние Кремля.

Среди стран, которые ограничивают интернет менее всего, названы Исландия, Эстония и Канада, Соединенные Штаты заняли пятое место в этом списке.

Как сообщалось ранее, в Испании обвинили хакеров из РФ и Венесуэлы во вмешательстве в каталонский кризи. Как отметил представитель Народной партии Испании в Европейском парламенте Эстебан Гонсалес Понс, целью этого "вмешательства" является попытка дестабилизировать Евросоюз. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".