МИД: к резолюции по оккупированному Крыму присоединились 40 стран

14.11.2017, 16:00

В разработке проекта обновленной резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина" присоединились представители 40 стран, как соавторы.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в Нью-Йорке.

"По состоянию на сейчас мы имеем четыре десятка стран, которые присоединились к числу соавторов резолюции, внесенной на выполнение инициативы президента Украины Петра Порошенко, о чем он заявил во время общих дебатов Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре", - заявил он.

Кислица также сказал, что в данный момент украинская сторона активно работает над продвижением резолюции среди стран-членов ООН.

"Проводятся многочисленные двусторонние встречи с нашими партнерами и не только для того, чтобы получить максимальную поддержку во время голосования", - также сказал он.

Кислица подчеркнул, что целью резолюции "является защита прав и свобод граждан на украинском полуострове" , а язык документа является "довольно мощным и жестким с четкими однозначными формулировками".

По его словам, в Нью-Йорк прибудут также лидеры крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, Ахтем Чийгоз и Рустем Умеров.

14 ноября в рамках Третьего комитета Генассамблеи ООН будет рассмотрена обновленная резолюция по правам человека во временно оккупированном Россией Крыму. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.