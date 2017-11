Минобороны РФ "неоспоримо" доказало "сотрудничество" ИГИЛ и США при помощи скриншотов из игр

14.11.2017, 16:12

Министерство обороны Российской Федерацией опубликовало "неоспоримые доказательства" якобы сотрудничества боевиков террористической организации "Исламское государство" и военнослужащих США.

Во вторник, 14 ноября, на странице оборонного ведомства в Twitter появились черно-белые фотографии "неоспоримое подтверждение обеспечения Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГИЛ". Как сообщили в Минобороны России, снимки были сделаны 9 ноября в районе города Абу-Кемаль в Сирии.

На одну из фотографий обратили внимание исследователи группы Conflict Intelligence Team (CIT). Они обнаружили, что якобы реальное фото на самом деле является скриншотом из мобильной игры "AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron". В правом верхнем углу кадра имеется надпись "Development footage. This is a work in progress. All content subject to change", которая появляется в данной игре.

Кроме того, часть фотографий, якобы сделанных 9 ноября, на самом деле являются кадрами с видео снятого иракскими военными в сентябре 2016 года. На них запечатлена атака на боевиков ИГИЛ под городом Фаллуджа в Ираке.

После публикации материалов в СМИ из аккаунта Минобороны РФ в Facebook и Twitter удалили соответствующие посты.

Ранее президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп сделали совместное заявление по Сирии, в котором сообщили о том, что будут продолжать борьбу с ИГИЛ до тех пор, пока не победят террористов.

Путин и Трамп подтвердили свою приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Сирии.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что каждый, кто не верит в военное решение конфликта в Сирии, должен вывести свои войска из этой страны. Так, он призвал РФ и США вывести свои войска из этой страны. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".