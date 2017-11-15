ООН сделала первый шаг к новой резолюции по Крыму

15.11.2017, 15:31

Комитет по социальным и гуманитарным вопросам и вопросам культуры Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций поддержал обновленную резолюцию по правам человека в аннексированном Россией Крыму.

Соавторами документа стали 42 страны, в частности Австралия, государства ЕС, США, Турция и Япония.

"За" соответствующий проект резолюции "Положение о правах человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь" проголосовала 71 страна, "против" - 25, воздержались от голосования 77 стран.

Полный перечень государств, проголосовавших против проекта резолюции, является следующим: Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, ЮАР, Сирия, Судан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

Документ содержит ряд положений, в том числе: подтверждает, что между Украиной и Россией существует международный вооруженный конфликт; осуждает ретроактивное применение РФ собственных законов на оккупированной территории, а также принудительный перевод граждан Украины в российское гражданство; требует от России выполнить промежуточное решение Международного суда ООН о восстановлении прав и свобод граждан Украины на полуострове; призывает российскую оккупационную власть обеспечить образовательный процесс на украинском и крымскотатарском языках; осуждает отсутствие доступа в Крым для Мониторинговой Миссии ООН по правам человека в Украине.

Далее проект резолюции будет передан на рассмотрение непосредственно Генеральной ассамблеей ООН (ориентировочно в середине декабря).

Однако, как отмечают в украинском МИДе, главное - добиться от России выполнения резолюции.

В министерстве иностранных дел объяснили, резолюция "является логическим продолжением прошлогодней резолюции Генассамблеи 71/205 по поводу прав человека в оккупированном Крыму".

Кроме того, несмотря на многочисленные обращения Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), Россия отказалась также предоставить представителям ООН доступ на территорию Крыма.

УВКПЧ ООН настоятельно рекомендует России "соблюдать права человека всех лиц, живущих в Крыму, и выполнять обязательства, возложенные на оккупационное государство в соответствии с международным гуманитарным правом". Об этом сообщает BBC Украинская служба.