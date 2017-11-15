Европарламент поддержал новый формат "Восточного партнерства" для Украины, Грузии и Молдовы

15.11.2017, 16:13

Европейский парламент проголосовал за рекомендации саммита "Восточного партнерства" создать для Украины, Молдовы и Грузии модель "Восточное партнерство плюс".

Соответствующее голосование состоялось в Страсбурге в рамках планерного заседания Европарламента. За проголосовали 519 депутатов, против - 114, воздержались 47.

В частности, в докладе предлагается создать модель "Восточное партнерство плюс" для стран, которые имеют соглашения об ассоциации с Евросоюзом и достигли значительного прогресса в проведении реформ, что "в конечном итоге может привести к присоединению к Таможенному союзу, Энергетическому союзу, Союзу цифровых технологий и Шенгенской зоне, дальнейшему доступу к внутреннему рынку ЕС, интеграции в транспортную инфраструктуру, партнерству в индустриальной сфере, увеличению участия в программах ЕС и агентствах", а также позволит отменить роуминг.

Также предлагается учредить для Украины, Грузии и Молдовы трастовый фонд, фокусирующийся на частных и государственных инвестициях в социальную и экономическую инфраструктуру, в то же время обеспечить "тщательную проверку их использования, чтобы предотвратить любые злоупотребления".

Кроме того, предлагается заявить о поддержке настоящих экономических реформ, направленных на постепенную отмену монополий, ограничение роли олигархов путем введения соответствующих законов и поддержку реформ в банковском и финансовом секторах, на борьбу с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.

Ограничительные меры предлагается поддерживать и для разрешения конфликта между РФ и Грузией, восстановления полного суверенитета Украины в Крыму, Грузии - на оккупированных территориях Абхазии и Южной Осетии, Молдовы - в Приднестровье.

В докладе констатируется, что участие Беларуси в военных учениях с Россией "Запад-2017", которые были направлены против Евросоюза, является "неприемлемым".

Также предлагается работать совместно и поддержать Украину, Грузию и Молдову в выполнении безвизового режима с тем, чтобы избежать применения в будущем механизма временной приостановки действия безвиза.

"Еще раз признать европейские устремления этих стран; отметить, что, согласно статье 49 Евросоюза и в соответствии с Римской декларацией от 25 марта 2017 года, любая европейская держава может подать заявку на членство в ЕС при условии соблюдения Копенгагенских критериев и принципов демократии, если она уважает основные свободы и права человека, в том числе права меньшинств, и поддерживает верховенство права; настоятельно призвать государства-члены в связи с этим принять амбициозную декларацию на саммит 2017 года, в которой определяются соответствующие долгосрочные цели", - говорится в документе. Об этом сообщает УНИАН.