Волкер обсудил с Климкиным следующие шаги по урегулированию ситуации на Донбассе

15.11.2017, 16:49

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер и министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудили следующие шаги по урегулированию ситуации в Донбассе.

Об этом дипломат сообщил в микроблоге в Twitter.

13 ноября 2017 года в Белграде (Сербия) состоялась встреча специального представителя Госдепартамента США Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова. По итогам встречи американская сторона заявила, что США и РФ продолжат прилагать усилия для прекращения войны на Донбассе, несмотря на различные концепции относительно путей достижения мира.

В свою очередь Сурков сообщил, что Волкер передал ему предложения к российскому проекту резолюции Совета безопасности ООН по размещению миротворцев на Донбассе. "Детально обсудили российскую инициативу по развертыванию сил ООН в Украине. Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза - двадцать девять абзацев. Три из них наша делегация признала приемлемыми. Мало, конечно. Но все-таки три - не равно нулю. Лучше, чем ноль", - отметил Сурков.

Перед встречей Волкера и Суркова в Белграде издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что США готовятся в ближайшие дни предложить России план размещения на Донбассе 20 тыс. иностранных миротворцев ООН.

14 ноября Климкин после разговора с Волкером сообщил, что Россия хочет сохранить свою колонию на Донбассе. "За последние несколько дней 5-й или 6- й разговор с Куртом. Благодарен за преданность нашему общему делу. Мы видим, что Россия не хочет "творить мир", а хочет сохранить свою колонию на Донбассе, оставить все, как есть, и даже сделать хуже. Это не пройдет. Работаем дальше", - подчеркнул Климкин. Об этом сообщает УНИАН.