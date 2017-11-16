Сейм Литвы принял "Закон Магнитского"

16.11.2017, 15:23

Сейм Литвы 16 ноября принял так называемый "Закон Магнитского", который запрещает въезд в страну иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.

Как сообщается, за проект единогласно проголосовал 91 парламентарий. Таким образом, Литва стала четвертым государством в мире, принявшим такой правовой акт. "Закон Магнитского" действует в США, Эстонии и Канаде.

Согласно принятым поправкам к закону о правовом статусе иностранцев, предлагается запретить иностранцу въезд в Литву не более, чем на пять лет, если имеется серьезное основание полагать, что он совершил в зарубежном государстве тяжкое или очень тяжкое преступление против личности, в результате чего были нарушены права человека и свободы.

Также такие санкции коснутся, лица, которое совершило коррупционное преступление, занималось отмыванием денег, подстрекало или иным образом участвовало в совершении таких преступлений, а также если человек включен в национальный список нежелательных иностранцев, составленный страной - членом Евросоюза (ЕС), Европейской ассоциации свободной торговли или НАТО.

Решение запретить таким иностранцам въезд в Литву по предложению министра иностранных дел будет принимать министр внутренних дел.

В законе также установлена возможность не сообщать включенному в список нежелательных лиц иностранцу о принятом в его отношении решении.

Предлагается не сообщать о принятом решении, если это может навредить интересам государственной безопасности, обороны, общественной безопасности.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Канады ввело санкции против 30 граждан России. Эти меры предприняты в связи с актом Магнитского. Об этом идет речь в официальном сообщении на сайте ведомства.

Эти ограничительные меры введены в связи с недавно принятым законом о жертвах коррумпированных иностранных правительств или "Законом имени Сергея Магнитского", который является канадской версией американского "Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского".

В 2012 году законодатели США приняли так называемый "акт Магнитского" - закон о санкциях против российских чиновников, которых считают виновными в нарушении прав человека. Об этом сообщает Сегодня.ua.