Еврокомиссар: ЕС ждет от Украины результатов борьбы с коррупцией

16.11.2017, 15:37

По мнению еврокомиссара Йоханнеса Хана, Украина на сегодняшний день демонстрирует скромные результаты в борьбе с коррупцией. Проблема - в практической реализации антикоррупционных инициатив.

Об этом еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению сказал в интервью UA.Перший.

"В плане борьбы с коррупцией, на мой взгляд, фактические результаты достаточно скромные. Я считаю, за этим должна пристально следить власть: правительство и другие ее органы", -сказал он.

Хан считает, что усилия украинской власти в плане практической реализации антикоррупционного законодательства недостаточны.

"Дело не только в основании институций или наличии необходимого законодательства, а и в том, как оно реализуется. Именно в практическом воплощении мы видим серьезную недоработку, и на нее следует обратить особое внимание. Как раз относительно этого у международного сообщества все больше исчерпывается терпение", - сказал он.

В качестве примера такой практической недоработки Хан назвал ситуацию с проверкой электронных деклараций, когда из 1,5 млн зарегистрированных деклараций проверено лишь около ста штук.

"100 из 1,5 миллиона - это не результат. Кроме того, какие последствия? Что происходит дальше? Ведь в конечном итоге все это должно быть направлено на улучшение ситуации", - отметил еврокомиссар.

Сегодня, 16 ноября, в НАПК подтвердили, что из 1,5 млн зарегистрированных электронных деклараций проверено лишь 91.

По словам руководитель департамента финансового контроля Нацагентства по предотвращению коррупции Анны Соломатиной, проблема в том, что проверка деклараций происходит в ручном режиме. "Чтобы это шло автоматом, нужно было разработать модуль логического арифметического контроля... Если бы этот модуль был принят, то проверка этих деклараций происходила в течение 12-13 часов", - сказала экс-чиновница.

По ее словам, то, что этот модуль до сих пор не запущен в работу, "выгодно госпоже Корчак (глава НАПК Наталья Корчак, - ред.)". Соломатина утверждает, что Корчак "тормозила" этот процесс. В НАПК заявили, что готовят иск в суд с требованием опровержения озвученных заявлений. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ