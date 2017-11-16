НБУ начал передачу банкам запасов наличности на хранение

Национальный банк Украины в рамках пилотного проекта начал передачу уполномоченным банкам на хранение своих запасов наличности.
"Таким образом, регулятор продолжает делегировать банковским учреждениям часть своих региональных функций", - отмечается в сообщении НБУ.
Запасы наличности НБУ будут храниться в региональных подразделениях уполномоченных банков, которые могут обеспечивать наличными банки регионов и принимать от них излишки наличности.
Делегирование банкам части функций регулятора позволит постепенно перейти от частично контролируемой модели организации наличного обращения, которая сейчас существует в Украине, на делегированную модель, отметили в НБУ.
Ранее сообщалось, что Нацбанк проводит отбор банков, которые могут привлекаться к хранению запасов наличности НБУ. Ранее подобный статус получил государственные Ощадбанк и Приватбанк. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина