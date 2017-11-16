В Македонии вторым государственным языком стал албанский

16.11.2017, 16:02

Парламент Македонии, в условиях резкой критики со стороны консервативной оппозиции, одобрил законопроект, согласно которому албанский язык стал вторым официальным языком страны. Об этом сообщает Associated Press.

Поддержали законопроект 66 членов парламента, против был 41.

Этот законопроект расширяет официальное использование албанского языка по всей стране, чтобы облегчить общение этнического албанского меньшинства Македонии с учреждениями, больницами и судами.

Отмечается, что этнические албанцы составляют четверть 2,1 миллиона жителей Македонии.

Консервативная оппозиционная партия выступает против закона, заявляя, что он "не улучшает межэтнические отношения".

Предыдущий закон был принят в 2001 году в результате мирного соглашения между этническими албанскими повстанцами и правительственными силами, обеспечил официальное использование албанского языка в общинах, где меньшинство составляет более 20% населения. этом сообщают "Українські Новини".