Послы стран G7 приветствовали начало избирательной реформы в Украине и призвали обновить ЦИК

16.11.2017, 16:04

Послы стран Большой семерки приветствуют Верховную Раду Украины с принятием в первом чтении проекта Избирательного кодекса (No3112-1) и призывают к обновлению в 2017 году состава Центральной избирательной комиссии.

"Мы едины во мнении, что уже настало время для проведения избирательной реформы, чтобы обеспечить по крайней мере год для ее внедрения перед выборами 2019 года", - говорится в совместном заявлении послов США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии.

В заявлении отмечается, что ко второму чтению к законопроекту есть время внести правки, в частности, ввести действенные санкции за нарушение норм избирательного законодательств, расширить представительство уязвимых сообществ и меньшинств, в частности женщин и внутренне перемещенных лиц, а также для того, чтобы ускорить реформу политического финансирования.

"Мы также призываем к обновлению в 2017 году состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) путем назначения членов ЦИК на все те 13 должностей в составе Комиссии, срок пребывания на которых исчерпан. Это позволит создать политически сбалансированную избирательную комиссию с мощными долговременными полномочиями, которая будет работать при поддержке осовремененного механизма организации избирательного процесса", - говорится в заявлении.

Послы стран G7 убеждены, что "избирательные реформы, проведенные с соблюдением соответствующих международных обязательств и стандартов, являются ключевым залогом полноценной реализации потенциала Украины".

7 ноября Верховная Рада приняла за основу проект Избирательного кодекса, который предусматривает пропорциональную избирательную систему с открытыми списками на выборах народных депутатов Украины. б этом сообщает "Зеркало недели. Украина".