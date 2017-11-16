Йоханнес Хан: Порошенко должен отстаивать надлежащую проверку деклараций

16.11.2017, 16:53

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан считает, что президент Петр Порошенко как глава государства должен отстаивать надлежащую проверку электронных деклараций чиновников.

Об этом еврочиновник заявил в интервью телеканалу UA:Перший.

"Проблема проверки электронных деклараций четко связана с недоукомплектованностью штата ответственного органа (НАПК), а также с нехваткой необходимого оборудования, в частности информационно- технического, и персонала, который будет уметь им пользоваться", - сказал Хан.

"Ответственность за это несут как соответствующие министерства, так и президент как глава государства. Если он (президент - ред.) как ключевое лицо будет прямо отстаивать такую борьбу, это также может стать решающим фактором в пользу изменений", - добавил еврокомиссар.

Ранее в ноябре 2017 года экс-глава департамента финансового контроля НАПК Анна Соломатина заявила, что из 1,5 млн э-деклараций агентство на данный момент проверило лишь 91, большинство из которых - декларации глав сельсоветов, а не топ-чиновников. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.