Сенат США одобрил оборонный бюджет с $350 миллионами для Украины

17.11.2017, 10:01

Сенат США одобрил оборонный бюджет США на следующий год, предусматривающий 350 миллионов долларов на помощь Украине в сфере безопасности. Об этом сообщает Посольство Украины в США.

Проект закона о "Бюджете США на 2018 год на нужды национальной обороны" направлен на подпись президенту США.

Проект закона санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонного характера и существенно расширяет параметры поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов в области безопасности и обороны.

"Да, в документ включены положения, позволяющие использование средств оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере, а также для усиления способности воздушных и военно-морских сил нашего государства ", - говорится в сообщении.

Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны. Об этом сообщает "Европейская правда".