ОБСЕ назвала неприемлемым требование регистрировать СМИ в качестве "иноагентов"

17.11.2017, 10:14

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ раскритиковал действия США и РФ, которые вынуждают СМИ регистрироваться в качестве "иностранных агентов".

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) раскритиковали США и Россию за меры, требующие признания СМИ "иностранными агентами". Заявление распространил офис представителя ОБСЕ по свободе СМИ в четверг, 16 ноября.

"Ставить на СМИ клеймо "иностранных агентов" - это опасная практика, поскольку она ограничивает свободу журналистики. Это неприемлемо", - заявил глава представительства ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир.

Дезир обратился к властям США и России с просьбой обосновать требование к СМИ зарегистрироваться в качестве "иноагентов". Он напомнил, что члены ОБСЕ взяли на себя обязательства содействовать свободному распространению информации, подписав, среди прочего, Хельсинские соглашения. Дезир призвал Вашингтон и Москву пересмотреть требования к СМИ по регистрации в качесте "иноагентов" и не предпринимать дальнейших шагов в этом направлении.

В среду, 15 ноября, Госдума РФ приняла закон, позволяющий признавать СМИ "иностранными агентами". Позднее Минюст РФ уведомил 9 медиакомпаний о вероятности их включения в список агентов, это оказались американские "Радио Свобода", "Голос Америки" и их дочерние структуры. Ранее российский телеканал RT был зарегистрирован в качестве "иноагента" по требованию Минюста США. Об этом сообщает Deutsche Welle.