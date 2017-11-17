Международный инвестфонд вошел в состав акционеров "Альфа-Банка" (Украина)

17.11.2017, 10:43

Международный инвестиционный фонд MSP Stiftung (Лихтенштейн), созданный одним из крупнейших австрийских бизнесменов с интересами в финансовом секторе и промышленном производстве Мартином Шлаффом, вошел в состав акционеров "Альфа-Банка" (Украина) с долей 9,9%.

Как сообщила пресс-служба банка, сделка проведена в полном соответствии с законодательными и регуляторными нормами Украины, и с вхождением нового акционера основными конечными владельцами банка стали: MSP Stiftung - 9,9%, Михаил Фридман - 29,62%, Герман Хан - 18,89%, Алексей Кузьмичев - 14,7% и Петр Авен - 11,17%.

Банк отметил, что фонд MSP Stiftung является совладельцем банка Sigma Kreditbank AG (Лихтенштейн), специализирующегося в розничном кредитовании. Также фонд владеет почти 25% акций компании RHI Magnesita NV, глобального производителя высококачественных огнеупорных изделий, используемых в высокотемпературных промышленных процессах.

Также сообщается, что по результатам сделки и после согласования с контролирующими органами Украины главой наблюдательного совета "Альфа- Банка" (Украина) станет австрийский банкир Мартин Шведлер, при этом Петр Авен, в настоящее время возглавляющий набсовет, останется в его составе.

"Альфа-Банк" (Украина) работает на рынке Украины с 2001 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. Банк является частью международного консорциума "Альфа-Групп".

Холдинговая компания ABH Holdings S.A., владеющая "Альфа-Банком", в январе 2016 года подписала соглашение с итальянской банковской группой UniCredit Group о покупке 99,9% акций "Укрсоцбанка", а в конце октября 2016 года стороны заявили о завершении сделки. Об этом сообщает УНИАН.