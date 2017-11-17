В Брюсселе начинаются слушания по делу об экстрадиции экс-лидера Каталонии

17.11.2017, 13:27

В Брюсселе начинаются слушания по делу об эстрадиции Карлеса Пучдемона.

Бельгийский суд решит, останется ли отстраненный от должности глава Каталонии на свободе или отправится на родину.

Адвокат Пучдемона будет оспаривать ордер на арест, выданный испанским судом в начале ноября.

Ранее бельгийская прокуратура направила запрос в МВД Испании с целью выяснить условия содержания Пучдемона в случае, если депортирют. В ответ испанские правоохранители пообещали, что Пучдемон будет находиться под постоянным наблюдением охраны во избежание актов агрессии со стороны других заключенных.

В сообщении, направленном бельгийским властям, говорится, что экс-лидер может попросить поместить его в одиночную камеру или же в камеру со своими соратниками. Также Пучдемону гаранитируют регулярное общение с адвокатами.

Тем временем, в Барселоне состоялась многотысячная акция протеста.

Скандируя "Свободу политзаключенным", ее участники требовали освободить бывших членов каталонского правительства, которых испанские власти обвиняют в подстрекательстве к мятежу и растрате.

Серия арестов прошла в Каталонии после того, как местный парламент подписал декларацию независимости, которую Мадрид признал незаконной. Об этом сообщает EuroNews.