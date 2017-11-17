Президент Зимбабве встретился с военным руководством страны и делегацией из ЮАР

17.11.2017, 13:50

Президент Зимбабве Роберт Мугабе провел переговоры с высокопоставленными чиновниками и военными из ЮАР. Судя по снимкам, опубликованным в местных СМИ в четверг, встреча проходила в резиденции Мугабе в Хараре.

На ней присутствовали министры госбезопасности и обороны Южноафриканской республики, а также Константино Чивенга - главнокомандующий зимбабвийской армией, которая два дня назад захватила контроль в стране, поместив президента под домашний арест.

Итоги переговоров пока неясны. Роберт Мугабе, правящий страной почти 40 лет, ранее категорически отказался покинуть пост, в то время как именно этого требует от него оппозиция.

"В интересах народа Зимбабве Роберт Мугабе должен уйти в отставку, и немедленно покинуть свой пост, в соответствии с настроениями и ожиданиями народа, который полностью учитывает его вклад в наследие Зимбабве", - заявил бывший премьер-министр, нынешний лидер оппозиции

Несмотря на присутствие военных и бронетехники на улицах, обстановка в столице остается спокойной. Тем временем, генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш обратился к сторонам с призывом к мирному урегулированию ситуации и проведению свободных выборов. Об этом сообщает EuroNews.