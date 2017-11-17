Россия планирует построить стену на админгранице с Крымом до июля 2018

17.11.2017, 15:11

Россия планирует до средины 2018 года возвести заградительные сооружений на административной границе аннексированного Крыма с Украиной.

Как пишет ТАСС со ссылкой на управление ФСБ на аннексированном полуострове, протяженность забора на границе составит 50 км, а завершение работ по его возведению запланировано на июль 2018 года.

"Согласно проектной документации, окончание строительства (заграждений) запланировано на первую половину 2018 года", - говорится в сообщении.

Оккупационные власти утверждают, что таким образом намерены обеспечить безопасность на полуострове. Возведение забора на административной границе Крыма с Украиной обойдется РФ в более чем 200 млн рублей.

"Согласно размещенной документации, конструкция забора должна обеспечивать высокую прочность, долговечность и экономичность в эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации на инженерное заграждение и дополнительное оборудование к нему - не менее 10 лет", - пишет росСМИ.

Как сообщалось, 14 ноября Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН поддержал проект резолюции "Состояние прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)". Документ поддержали представители 71 государства, 77 - воздержались, 25, в том числе РФ, - проголосовали против.

Резолюция осуждает нарушения, ущемления прав человека, дискриминацию крымских татар, украинцев и представителей других этнических и религиозных групп со стороны российских оккупантов; применение законодательства РФ на аннексированной территории и принудительный перевод граждан Украины в российское гражданство. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".