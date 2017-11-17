Минюст намерен арестовывать банковские счета онлайн

17.11.2017, 16:23

Министерство юстиции будет перенимать опыт Хорватии во внедрении системы электронных арестов банковских счетов.

Об этом заявил директор департамента по вопросам правосудия и национальной безопасности Александр Олейник после визита делегации Минюстиции в Республику Хорватия, сообщает пресс-служба Минюста.

По словам Олийныка, после введения в Хорватии электронного ареста средств существенно улучшилась ситуация с исполнением судебных решений.

С начала 2011 года из 8,1 млн документов о взыскании денежных средств на общую сумму 39,7 млрд евро количество выполненных документов составило почти 7 млн документов (82%) на сумму более 23 млрд евро (58%).

"Это стало возможным благодаря тому, что Финансовое агентство, которое является ведущей хорватской компанией в сфере финансового посредничества, имеет возможность предоставлять банкам электронное распоряжение о блокировании средств в течение 60 минут. Так как сам процесс происходит в течение нескольких минут, у должника нет возможности вывести средства со счетов", - отметил представитель Минюста.

Он добавил, что всего через несколько лет после введения электронного ареста средств по оценкам, составленным для доклада Всемирного банка Doing Business-2017, Хорватия поднялась с 52 на 7 место. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".