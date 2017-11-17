ПриватБанк будет хранить наличные деньги НБУ

17.11.2017, 16:25

"Хранение средств НБУ в ПриватБанке обеспечено высокой технологичностью банка в области управления наличным оборотом и мощной разветвленной сетью хранилищ банка, достаточным классом их защиты", - сказано в сообщении пресс- службы ПриватБанка.

Напомним, ранее НБУ сообщил, что в рамках пилотного проекта начал передачу уполномоченным банкам на хранение своих запасов наличности. Планируется, что запасы наличности НБУ будут храниться в региональных подразделениях уполномоченных банков, которые могут обеспечивать наличными средствами банки регионов и принимать от них излишки наличности.

НБУ осуществляет отбор банков, которые могут привлекаться к хранению запасов его наличности в соответствии с требованиями положения N 389. К участию в отборе допускаются банки, которые предоставили соответствующие письменные обращения о намерении стать уполномоченными и соответствуют установленным критериям.Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.