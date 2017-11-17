НБУ обновил методику расчета банками кредитных рисков

17.11.2017, 16:47

Национальный банк Украины (НБУ) расширил перечень обеспечения, что является приемлемым для расчета банками размера кредитного риска по активным банковским операциям.

В частности, перечень дополнен местными гарантиями городских советов, сообщает пресс-служба регулятора.

НБУ дополнил перечень, исходя из действующих норм законодательства относительно полномочий городских органов власти по сбору доходов и имеющихся институциональных механизмов, снижающих риск их дефолта, которые в свою очередь согласуются с подходами по учету такого вида обеспечения, предусмотренными положениями Базельского комитета по банковскому надзору .

Соответствующие изменения в Положение об определении банками Украины размера кредитного риска утверждены постановлением правления НБУ N 113 от 15 ноября 2017 года и вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Правление НБУ постановлением N 351 от 30.06.2016 утвердило "Положение об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям".

Цель нового положения - обеспечить полную и своевременную оценку банками величины кредитного риска, что должно способствовать корректному расчету их капитала и, в конечном итоге, усилит финансовую устойчивость банковского сектора. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.