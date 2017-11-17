Президент Зимбабве впервые появился на публике после захвата власти военными

17.11.2017, 16:49

Президент Зимбабве Роберт Мугабе в пятницу, 17 ноября, впервые появился на публике после захвата военными власти в стране

Политик посетил церемонию вручения дипломов в Открытом университете Зимбабве в Хараре.

Мугабе принял участие в исполнении национального гимна и поднялся на сцену в академической мантии и шапочке.

В ночь на среду, 15 ноября, 93-летний глава государства был помещен под домашний арест, после чего военные перекрыли центральные автотрассы и взяли под контроль государственные телеканалы.

Вооруженные силы страны стремятся предотвратить передачу власти 52-летней супруге президента - Грейс Мугабе. В то же время давление на главу государства растет. В четверг, 16 ноября, с президентом, от которого требуют оставить свой пост, встретился главнокомандующий Константино Чивенга. Переговоры по урегулированию кризиса продолжаются при посредничестве спецпредставителей ЮАР в Хараре. Об этом сообщает Deutsche Welle.