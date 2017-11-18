Неизвестные хакеры получили доступ к персональным данным участников АТО

18.11.2017, 10:46

Злоумышленники взломали компьютер подразделения Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции, получив доступ к персональным данным украинских военнослужащих.

"Мы установили компьютер, взломав который, хакеры получили доступ ко всей информации, которая была размещена не только на данном устройстве, но и во всей локальной сети подразделения. Сейчас мы проводим тщательный осмотр пораженной техники", - сообщил начальник департамента киберполиции Сергей Демедюк.

В то же время, по его словам, хакерам не удалось взломать сервер Службы и получить доступ к архивам.

На данный момент киберполиции определяет пути поражения компьютера вирусом и устанавливает причастных к преступлению.

Ранее в ряд СМИ сообщили о взломе украинской базы данных загранпаспортов и передаче их в Росси. Однако в миграционной службе опровергли эту информацию. Об этом сообщают "Факты и комментарии".