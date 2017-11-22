Хакеры похитили данные 57 млн клиентов и водителей Uber

22.11.2017, 10:49

Данные 57 млн клиентов и водителей сервиса заказа такси Uber были похищены в результате хакерской атаки.

Об этом сообщил Дара Косровшахи, в августе занявший пост гендиректора базирующейся в Сан- Франциско компании.

По его словам, речь, в первую очередь, идет об адресах электронной почты и телефонных номерах.

Кроме того, в руки к злоумышленникам попали фамилии и номера водительских удостоверений около 600 тыс. таксистов. Утечка произошла в конце 2016 года.

"Подобного не должно было произойти, и я не собираюсь это оправдывать", - заметил Косровшахи.

Как уточняет агентство Bloomberg, соучредитель Uber и его бывший гендиректор Трэвис Каланик был уведомлен о произошедшем в ноябре 2016 года, через месяц после кибератаки. При этом компания скрыла от общественности информацию об утечке и заплатила хакерам 100 тыс. долларов (около 85 тыс. евро), чтобы те удалили данные.

Ранее компания Uber оказалась в центре сразу нескольких скандалов. Сервис заказа такси неоднократно обвиняли в краже технологий. Кроме того, сообщалось о сексуальных домогательствах в компании. В конце июня на фоне скандалов и крупных убытков ушел в отставку основатель Uber Трэвис Каланик. После этого должность главы компании занял Дара Косровшахи - руководитель онлайн-сервиса бронирований Expedia. Совет директоров Uber проголосовал за его кандидатуру после трех дней совещаний. Об этом сообщает Deutsche Welle.