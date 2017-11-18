Столтенберг: Двери НАТО открыты для Украины

18.11.2017, 11:10

Двери НАТО открыты для Украины и Грузии. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время Международного форума Галифакс.

Форум проходит в Канаде с участием чиновников, ведущих мировых экспертов в области безопасности и др. В форуме принимает участие и Украина.

"Двери НАТО открыты, и лучшим доказательством этого является то, что с конца Холодной войны и до настоящего момента количество членов НАТО почти удвоилось. Во-вторых, мы в этом году также получили нового члена. К нам весной присоединилась Черногория и в НАТО стало 29 членов. Следовательно, двери НАТО открыты. Конечно для того, чтобы стать членом НАТО необходимо выполнить требования Альянса, реформироваться. И Грузия, и Украина сейчас сфокусированы на реформах, на модернизации оборонных институтов, борьбе с коррупцией и усилении демократических институтов", - сказал Столтенбер.

"НАТО, Канада, другие союзники помогают и Украине, и Грузии с выполнением этих реформ. В конце концов решение о принятии или непринятии новых членов примут 29 стран-членов НАТО. Никто другой не имеет права вмешиваться, наложить вето на такой процесс. Каждая суверенная страна имеет право самостоятельно определять свой путь, а НАТО решит, будем ли мы расширяться или нет", - отметил Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос об отношении Альянса к вопросу членства Украины и Грузии.

Членство Украины в НАТО поддержал и министр обороны Канады Хардит Саджан.

"Украина не имеет сильнее поддержки, чем она получает от Канады. У нас более миллиона граждан украинского происхождения. Мы очень чутко относимся к тому, что сейчас происходит в Украине - к нелегальной аннексии Крыма, событий на Донбассе. Сначала надо решить эти проблемы и работать над реформами в Вооруженных силах Украины, чтобы они в конце концов не только присоединились к НАТО, а стали самодостаточными, что будет отвечать и интересам самой Украины", - отметил министр обороны Канады.

Саджан также подтвердил, что при условии решения этих проблем, Канада поддерживает полноправное членство Украины в НАТО.

"Мы не можем забывать об Украине. Там находятся 200 наших военных. Наши усилия в Украине не являются изолированными, они являются частью более широких усилий, коллективного сигнала о сдерживании, который адресован России", - также отметил Саджан, отвечая на вопрос о зарубежных безопасности миссий Канады.

Напомним, в октябре в Киеве состоялся диалог "Украина - НАТО".

Ранее Йенс Столтенберг заявляет, что конфликт на востоке Украины остается главным определяющим фактором текущего состояния отношений между Россией и НАТО. Об этом сообщают "Українські Новини".