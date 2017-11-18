Арестованные политики внесены в предвыборные списки в Каталонии

18.11.2017, 12:59

Каталонские партии сформировали списки для региональных выборов, которые пройдут 21 декабря.

Первые места занимают поборники независимости региона, ныне находящиеся в предварительном заключении или скрывающиеся от испанских властей за пределами страны. Из 14 бывших членов каталонской региональной администрации, упраздненной правительством Испании на основе 155-й статьи конституции, 12 находятся в двух крупных списках.

В частности, избирательный список "Вместе за Каталонию" возглавляет бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон, ныне скрывающийся в Бельгии. Другой список возглавляет экс-вице-президент Ориол Жункерас. Его движению республиканских "левых" предсказывают победу на выборах, однако абсолютное большинство голосов "левые" вряд ли наберут.

Сторонникам независимости Каталониии, ранее имевшим большинство в каталонском парламенте, противостоят партии, выступающие за единую Испанию. Опросы не выявляют явного преимущества одной из сторон. Официально избирательная кампания начнется 5 декабря. Об этом сообщает Deutsche Welle.