РФ наложила вето на продолжение расследования химатак в Сирии

18.11.2017, 13:08

Россия в пятницу, 17 ноября, в Совете Безопасности ООН наложила вето на внесенный Японией проект резолюции, предлагающей продлить на месяц расследование о применении химического оружия в Сирии.

Днем ранее Москва также отвергла предложение США по продолжению расследования. Действие мандата, выданного ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на совместное расследование и единогласно одобренного 15 членами Совбеза ООН, также истекло в пятницу.

Эксперты ООН/ОЗХО считают, что сирийское правительство использовало запрещенное нервно-паралитическое вещество зарин во время нападения 4 апреля, а также еще несколько раз применяло бомбы с хлорином. Помимо этого, следователи обвиняли боевиков "Исламского государства" в использовании иприта (горчичного газа).

С 2011 года Россия уже 11 раз накладывала вето на различные инициативы Совета Безопасности, связанные с Сирией. Об этом сообщает Deutsche Welle.