В Брюсселе заслушали дело Пучдемона и его коллег

18.11.2017, 13:20

В Брюссельском дворце правосудия состоялось слушание дела отстранённого от должности главы Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых его бывших подчинённых.

Бельгийский прокурор потребовал исполнить европейский ордер на их арест. Адвоката каталонцев выслушают в зале через две недели, но он сообщил на входе, что с них сняты подозрения в коррупции, и это облегчит их участь.

"Прокурор сказал, что по бельгийскому закону дело моих подзащитных - не о коррупции, - объявил журналистам Поль Бекерт. - Это дело о заговоре государственных служащих".

Добивающийся каталонской независимоость Пучдемон поужинал с одним из лидеров фламандских сепаратистов Лорином Парисом. Такие контакты усиливают трения в бельгийском правительстве между франкоязычными защитниками целостности федерации и сторонниками отделения говорящего по-нидерландки севера страны. Напряжены и отношения Белгии с Испанией.

"Судья должен принять решение относительно пятерых каталонцев в декабре, - передаёт наш корреспондент Ана Лазаро. - У защиты будет две возможности его обжаловать. Но пока изданный Испанией ордер остаётся в силе". Об этом сообщает EuroNews.