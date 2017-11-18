Климпуш-Цинцадзе: Нет никаких оснований для возвращения делегации РФ права голоса в ПАСЕ

18.11.2017, 13:26

На сегодняшний день нет никаких оснований для возвращения российской делегации права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы, поскольку за три года Россия не продемонстрировала прогресса в выполнении резолюций ПАСЕ, касающихся российской военной агрессии против Украины.

Как передает пресс-служба Кабинета министров Украины, об этом, находясь с рабочим визитом в Париже, заявила вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с председателем Группы дружбы Франция- Украина Национального собрания Франции Валерией Фор-Мунтян и вице- Председателем Комитета по иностранным делам Национального собрания Франции Мирей Клапо.

Вице-премьер-министр подчеркнула, что ключевым в этой ситуации является вопрос ценностей.

Сообщается, что вице-премьер поблагодарила парламентариев Франции за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и заметила, что сотрудничество между парламентариями Франции и Украины ощутимо усилилось за последние несколько лет, особенно на уровне межпарламентской группы дружбы, что положительно повлияло на развитие отношений между странами.

В свою очередь, Валерия Фор-Мунтян подчеркнула, что приложит все усилия для повышения эффективности сотрудничества и реальной помощи Украине. Как член делегации Нацсобрания Черноморского Экономического сотрудничества она будет находиться в Украине в начале следующего года и планирует вместе с коллегами визиты на восток Украины и в Одесскую область.

В свою очередь Фор-Мунтян отметила, что осведомленность французского и украинского народов о жизни друг друга крайне низка, но безвизовый режим, культурные и образовательные программы, обмены помогли бы исправить эту ситуацию.

Сообщается, что стороны отдельно обсудили ситуацию на Востоке Украины.

Климпуш-Цинцадзе подчеркнула необходимость усиления сотрудничества в рамках "нормандского" формата и подчеркнула, что в ближайшей перспективе самое важное - заставить Россию работать над дорожной картой и выполнять Минские договоренности, так как вооруженные группировки, которые поддерживает Российская Федерация, систематически нарушают эти договоренности.

Она также обратилась к Фор-Мунтян и Мирей Клапо с предложением рассмотреть французским парламентом признания Голодомора 1932-1933 годов преступлением, геноцидом украинского народа, поскольку этот вопрос исторической памяти очень важен для Украины.

На апрельской сессии в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию до января 2015 права голоса и исключила из всех руководящих органов ассамблеи за аннексию Крыма. С тех пор делегация РФ не приезжала в Страсбург, пропустив таким образом летнюю и осеннюю сессии. Об этом сообщает УНИАН.