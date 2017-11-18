Польские пограничники не пустили в страну Святослава Шеремета

18.11.2017, 14:07

Сегодня, 18 ноября, в международном пункте пропуска Шегини польские пограничники не позволили въезд в страну ответственному секретарю Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремета.

Об этом он сообщил львовскому изданию "Варианты".

Как отмечается, украинец ехал в польский Ланцут с делегацией общества "Надсянье" для чествования погибших украинских воинов. На границе Шеремете сообщили, что ему запрещен въезд в Польшу и зону Шенгена сроком на один год.

При этом издание отмечает, что шенгенская виза выдана Шеремете Германией.

Ранее в МИД Польши сообщили о подготовке списка украинцев, якобы пропагандирующих антипольские и антиевропейские ценности, которым будет запрещен въезд в Польшу. При этом в ведомстве отказались назвать фамилии внесенных в этот список людей, отметив, что они узнают об этом на границе. Также в МИД Польши заявили, что запрет будет касаться только отдельных государственных чиновников. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.