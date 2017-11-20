Климкин: Кремль спровоцировал гуманитарную катастрофу на Донбассе

20.11.2017, 10:06

Из-за действий Российской Федерации на Донбассе возникли экологическая и гуманитарная катастрофы.

Об этом во время Международного форума по безопасности в Галифаксе, Канада, заявил глава МИД Павел Климкин.

По его словам, гибридная война, которую Россия ведет против западного мира, требует "координированного ответа на противодействие этим угрозам".

Эксперты считают, что последствиями вооруженного конфликта на востоке Украины, помимо человеческих потерь, является значительный ущерб экологическим системам и природным ресурсам.

В отчете Украинского Хельсинского союза говорится, что и до начала конфликта развитая тяжелая промышленность региона - шахты, крупные металлургические заводы, химические гиганты "Стирол" и "Лисичанский НПЗ", - представляла немалую угрозу для окружающей среды. А во время конфликта ситуация еще больше обострилась.

По данным ООН на июнь 2017 года, с начала боев на востоке Украины погибли по меньшей мере 10 090 человек, среди них 2777 гражданских. Ранены 23 966 человек, более 1,6 млн человек стали переселенцами.

Россия последовательно отрицает, что является стороной конфликта на Донбассе. Об этом сообщает BBC Украинская служба.