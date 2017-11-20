Женевская сессия поддержала стратегию Украины в сфере прав человека

20.11.2017, 13:40

В г. Женева (Швейцарская Конфедерация) состоялось обсуждение Национального доклада о состоянии соблюдения прав человека в Украине.

Делегацию нашей страны на 28-й сессии Рабочей группы по Универсальному периодическому обзору Совета ООН по правам человека представлял Сергей Петухов, заместитель Министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции.

Накануне на 72-й сессии Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял резолюцию по ситуации с правами человека в АРК и г. Севастополь. В ней, как и в предыдущих, содержался призыв к Российской Федерации прекратить нарушение прав человека на незаконно аннексированном Крымском полуострове и в соответствии с промежуточным решением Международного Суда ООН отменить постановление Верховного Суда РФ о признании Меджлиса крымско-татарского народа экстремистской организацией, а также обеспечить доступ международных мониторинговых миссий по правам человека к работе в АРК.

Сергей Петухов в этом контексте подчеркнул значительную поддержку Украины со стороны ООН в вопросах масштабных нарушений прав человека на временно оккупированной территории и в незаконно аннексированной АРК.

При обсуждении Национального доклада представители государств-членов ООН выразили свою обеспокоенность относительно ситуации на востоке Украины и оккупированном полуострове. В то время как большинство субъектов ООН поддержали Национальную стратегию по правам человека на период до 2020 года и План действий по ее реализации, представитель Российской Федерации занял противоположную позицию.

Москва считает, что в Украине нарушаются права на свободу выражения взглядов лицами и СМИ, оппозиционными к власти, отсутствует справедливое правосудие, безосновательно задерживают людей и жестоко с ними обращаются.

Очередное заседание Рабочей группы ООН по правам человека стало еще одним событием, во время которого большинство незаангажированных ее участников убедились в последовательном стремлении Украины правовым способом отстаивать справедливость и фундаментальные принципы как международного права, так и Декларации прав человека.

Рабочая группа Совета ООН по правам человека утвердила проект доклада с 190 рекомендациями, данными Украине делегациями стран-участниц. Делегации стран- участниц к 1 декабря 2017 года могут редакционно откорректировать утвержденный проект доклада. Украина должна рассмотреть рекомендации и дать ответ не позднее марта 2018 года во время 37-й сессии Совета ООН по правам человека.

Инф. Пресс-службы Министерства юстиции Украины.