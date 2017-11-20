МИД Украины направил Беларуси ноту из-за задержания еще одного украинца

20.11.2017, 13:55

Министерство иностранных дел Украины направило белорусской стороне ноту с целью выяснения информации о задержании в Беларуси еще одного гражданина Украины, Александра Скибы, который, по сообщениям СМИ, является директором ПАО "Завод утяжелителей".

Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

При этом, по словам дипломата, другой информацией МИД Украины не располагает. "Ответа от белорусской стороны пока нет", - добавил Кирилич. Также он уточнил, что нота внешнеполитическому ведомству Беларуси была направлена сегодня утром.

Кирилич не смог подтвердить информацию, что задержанный гражданин Украины является директором ПАО "Завод утяжелителей" (Константиновка Донецкой области).

Ранее издание "Левый берег" сообщило, что белорусские спецслужбы задержали руководителя предприятия "Завод утяжелителей".

Скиба вылетел из Киева в Минск рейсом 15 ноября в 14.20 и прибыл туда в 16.15 по местному времени. Домой вернуться он собирался в тот же день, о чем сообщил по телефону в 19.20 по киевскому времени. По данным издания, на следующее утро Скиба позвонил жене с чужого белорусского номера и сообщил, что его задержали сотрудники КГБ Беларуси.

17 ноября стало известно, что 25 октября в Минске КГБ Беларуси задержал собственного корреспондента "UA: Украинское радио" в Беларуси, бывшего собственного корреспондента агентства УНИАН в Минске, гражданина Украины Павла Шаройко.

По словам посла Украины в Беларуси Игоря Кизимы, Шаройко обвиняют в шпионаже и удерживают в следственном изоляторе КГБ Республики Беларусь. Об этом сообщает УНИАН.