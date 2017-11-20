20.11.2017, 14:20

Роберт Мугабе отказался уходить в отставку, несмотря, как он заявил сам, на оказываемое на него давление. Об этом зимбабвийский лидер заявил в телеобращении к нации.

тране имеются проблемы. Они касаются главным образом экономической сферы, но вера в зимбабвийский национальный характер, как подчеркнул Мугабе, и "традиции сопротивления" помогут с ними справиться.

"Мы, правда, ожидали несколько иного. Мы полагали, что он скажет, что он принял наши опасения к сведению и что он готов уйти в отставку. Так долго говорить ни о чем, и в итоге не сказать ничего конкретного", - разачарован этот житель Хараре.

"Мы были настроены все на то, что он в итоге покинет свой пост. Он обязан уйти, чтобы открыть дорогу более молодому поколению политиков", - говорит посетитель одного из баров зимбабвийской столицы.

93-летний зимбабвийский лидер, по ряду предположений, находится под домашним арестом. Преемником он в какой-то момент был готов провозгласить свою супругу, которая моложе его на 40 лет, однако, как сообщают некоторые СМИ, Грейс Мугабе уже покинула страну.

В своем телеобращении сам Мугабе пообещал возглавить съезд правящей партии, который должен пройти в декабре. Той самой партии, что дала Мугабе время до полудня понедельника, чтобы уйти с поста президента, пообещав в противном случае подвергнуть его импичменту. Об этом сообщает EuroNews.