Выборы в Чили: бизнесмен против сенатора

20.11.2017, 14:26

В воскресенье, 19 ноября, в Чили прошел первый тур президентских выборов.

Соцопросы прочили победу Себастьяну Пиньере - консерватору, экс-президенту и успешному предпринимателю, которого часто называют "чилийским Берлускони". Пиньере 67 лет, его состояние оценивается как минимум в два миллиарда долларов, он обещает стать президентом "всех чилийцев" и обеспечить среднему классу, детям и пенсионерам лучшее будущее.

По последней информации, в ходе голосования в его предвыборном штабе произошли беспорядки. Их зачинщиками стала группа протестующих, которые не верят в его способность защищать интересы простых людей. Двадцать человек задержаны.

Главный соперник Пиньере - кандидат-социалист Алехандро Гильер. Социолог и журналист - в прошлом, сенатор - в настоящем, 64-летний Гильер придерживается курса действующего главы государства Мишель Бачелет и пользуется поддержкой партий, входящих в правящую левоцентристскую коалицию.

Всего на высший государственный пост в Чили претендуют восемь кандидатов. Президентский срок в стране составляет четыре года. В случае если по итогам первого тура никому не удастся набрать более 50% голосов, будет объявлен второй тур. Он состоится 17 декабря. Об этом сообщает EuroNews.