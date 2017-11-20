Генеральный прокурор Испании скоропостижно скончался

20.11.2017, 14:32

Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса, выступавший главным обвинителем на процессе против политической верхушки Каталонии, скоропостижно скончался от неизвестной инфекции в субботу, 18 ноября.

Маса был срочно госпитализирован в Буэнос-Айресе. В столице Аргентины он находился с рабочей поездкой.

Свои соболезнования в связи с кончиной выразил испанский премьер-министр Мариано Рахой. Он отметил, что Маса посвятил всю свою жизнь на благо Испании. "Мое признание и благодарность за жизнь на службе государству", - написал Рахой в "Твиттере".

Ha fallecido el Fiscal General del Estado, Jos'e Manuel Maza Mart'in. Mi reconocimiento y agradecimiento por una vida de trabajo al servicio del Estado. Mi sentido p'esame a su familia, amigos y compa~neros. Descanse en Paz. MR- Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 18 de noviembre de 2017

Хосе Мануэль Маса был обвинителем на процессе против членов отправленного в отставку правительства Каталонии после октябрьского референдума о независимости. Его последнее публичное выступление состоялось 30 октября. Именно тогда он объявил о подаче исков против бывшего главы каталонского женаралитета Карлеса Пучдемона и его ближайших соратников по статье подстрекательство к мятежу.

Кто займет место Масы во главе генеральной прокуратуры Испании пока не сообщается. Об этом сообщает EuroNews.